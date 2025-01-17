Haber Merkezi

Ünlü olduğu günden beri özel hayatıyla gündemden düşmeyen eski manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya, yaklaşık bir aydır ev hapsinde bulunuyor.

Akkaya, evine kontrole ve imza almaya gelen polisleri videoya alıp sosyal medya hesabından paylaşarak isyan etti.

POLİSLERE İSYAN ETTİ

Videoda daha önce de birçok kez polislerin gece saatlerinde kapısına imza için geldiğini belirten Akkaya, “Ben her gün denetimli serbestlikten kontrol ediliyorum, neden ikinci kez geliyorsunuz?” dedi.

"TACİZ EDİLİYORUM"

Akkaya, "Denetimli serbestlikten bana her gün geliyor. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bunun sizle alakalı olmadığını söyledi. Ben her imza istediğinizde atamam. Hep gece yarısı geliyorsunuz. Bir daha gelip beni taciz edemezsiniz.” ifadelerini kullandı.

POLİSLER ŞİKAYETÇİ

Hakkında konutu terk etmeme kararı bulunan Akkaya'yı kontrole gelen polislerin, "Kamu Görevlisine Hakaret" ve "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Yaymak" suçlarından eski manken hakkında şikayetçi oldukları belirtiliyor.