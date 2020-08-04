Deniz Akkaya sakatlandı

43 yaşındaki eski manken Deniz Akkaya, talihsiz bir kaza geçirdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Deniz Akkaya, bu defa yeni yaş paylaşımında bulundu.

Akkaya, yaptığı bir çekime ait kareyi de eklediği paylaşımında hem takipçilerine teşekkür etti hem de yaşadığı talihsiz kazayı onlarla paylaştı.

İşte Deniz Akkaya’nın o satırları:

"43 OLDUM"

“43 oldum, şu saate kadar gelen tüm mesajlara çok çok çok teşekkürler.

Kızınız, erken doğum günü kutlamasında dizinin bağlarını kopardı, evde dizinde buzla yatıyor. Bu fotoğrafı geçen hafta çekmiştik. Doğum günü fotoğrafım olsun istemiştim.

"SAKAT ASLAN"

Her ne kadar şu an sakat bir aslan olsam da daha güçlü daha ne istediğini bilen daha korkusuz Deniz’in 43 fotoğrafıdır.”