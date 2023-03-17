Deniz Akkaya, Selin Ciğerci’nin taşıyıcı annelik konusunu Ensonhaber'e yorumladı Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci'nin yasak yollarla çocuk sahibi olacağını öğrendiğini söyleyen Deniz Akkaya, geçirdiği süreci anlattı.

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Moderatör İlker Koç'un bu seferki konuğu, ünlü model Deniz Akkaya...

Selin Ciğerci'nin "taşıyıcı anne" gündemindeki tavrı ile konuşulan Akkaya, geçirdiği süreci anlattı.

1 sene önce Selin Ciğerci'nin illegal yollarla çocuk sahibi olacağını öğrendiğini belirten Akkaya, bu süreçte yalanlandığını, hukuki olarak susturulmaya çalıştığını ancak her şeye rağmen konuşmaya devam ettiğini açıkladı.

"LGBT bireyinin yaptığı evliliği gündemdeydi, tüketim pornosu yaşanıyordu"

Deniz Akkaya, şu ifadeleri kullandı;

Bir LGBT bireyinin yaptığı evliliği gündemdeydi, tüketim pornosu yaşanıyordu. Bence bu bir politika ve buna bilinçli veya bilinçsiz maşa olan çok insan var. Sosyal medyada bu isimler ve benzerlerinin çoğaldığını görüyoruz. Bu hikayede aslında bu tüketim pornosunu başlatan iki kişinin hayatı çok masaya yatırılırken önümüze gelen haberlerle başladı. Burada da tamam artık ticaretimi kabul ettirdim, evliliğimizi kabul ettirdi ama çocuk konusuna gelince ben de bir çocuk edineceğim onu bisküvi reklamlarında oynatacağım... Halit Ergenç ve Bergüzar Korel olmak adına başka bir narsizim yatıyor.

"Yasak sistemle çocukları buraya getireceklerini öğrendim"

Buradan başlayan hikaye. 1 sene önce aldığım duyumlar neticesinde ülkemizde yasak olan hem etik değerler anlamında hem de bana sorarsanız anne çocuk ilişkisi için son derece tehlikeli hem de Türkiye Cumhuriyeti kurallarında yasak bir sistemle taşıyıcı annelikle çocukları buraya getireceklerini öğrendim. Bu süreçte hep yalanlandım ama konuşmaya devam ettim. Herkes elini vicdanına koysun bugün bir ünlünün yaptığı herhangi bir şeyi günlerce gündemden taşımayan sayfalar bugün Aile Bakanlığı işe el attı bir tek o gün paylaştılar devam etmiyorlar. Neden? İşin üstünü örtmeye çalışıyorlar.

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