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    Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu benzincide görüntülendi

    Benzincide objektiflere yakalanan Deniz Akkaya ile Hakan Hatipoğlu panik yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 08:28
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 09:05
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    Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu benzincide görüntülendi

    Eski manken Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu önceki akşam Akatlar’daki bir benzin istasyonunda objektife takıldı. İki ünlü isim, fotoğraflarının çekildiğini fark edince panik yaşadı.

    Hürriyet'te yer alan ahbere göre, Hatipoğlu, önce el kol hareketleriyle tepki gösteren ve muhabirlere “Hayda! Hayret bir şey, burada ne işiniz var?” dedi.

    "ALLAH'IN İŞİ"

    Deniz Akkaya da şaşkınlığını “Hayrola burada ne işiniz var?” diyerek dile getirdi. Akkaya, benzincide Hakan Hatipoğlu’yla denk gelmesi sorulduğunda ise “Allah’ın işi” yorumunu yaptı.

    Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu benzincide görüntülendi #1Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu benzincide görüntülendi #2

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