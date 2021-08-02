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    Deniz Akkaya'dan Şeyma Subaşı'na tepki

    Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uçakta samimi bir paylaşım yapan Şeyma Subaşı'na Deniz Akkaya, sosyal medya sayfasından tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 06:57
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 07:35
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    Deniz Akkaya'dan Şeyma Subaşı'na tepki

    Magazin gündeminden düşmek bilmeyen Şeyma Subaşı, son olarak yangınların bulunduğu Bodrum'a bir grup arkadaşı ve sevgilisiyle tatil için uçtu. Subaşı Bodrum'a giderken sevgilisinin kucağında poz vermeyi de ihmal etmedi.

    Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar sürerken Subaşı'nın bu paylaşımları tepki çekti. Tepki gösterenlerden biri de Deniz Akkaya oldu.

    "GÜNAHSIZ KIZINA ÜZÜLÜYORUM"

    Deniz Akkaya , Subaşı'nın pozuna çok sinirlendi ve "Senin için artık üzülmüyorum. Tek üzüldüğüm anne olduğun için senden hayatı öğrenen günahsız kızın.

    "HASTA"

    Bodrum'da ne bindiğin tekne ne kaldığın otelin yatak odası kimsenin umurunda değil. Bir çık git memleketimizden geldiğin yere.

    Bir de Türk bayrağına k*çını dönmüş poz veriyor. Gerçekten soruyorum ülkede savaştan daha beter bir ortam varken… Ne sebep olursa olsun kitlelere açık bir mecrada sanki nazire yapar gibi böyle şeyler koymak hastalıklı ruh halidir" dedi." ifadelerini kullandı.

    Deniz Akkaya dan Şeyma Subaşı na tepki #1

    Deniz Akkaya dan Şeyma Subaşı na tepki #2

    Deniz Akkaya dan Şeyma Subaşı na tepki #3

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