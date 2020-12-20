Deniz Akkaya’nın yeni imajı

Saçlarının bir kısmını kazıtan Deniz Akkaya, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Son dönemde ünlü isimlerle girdiği polemiklerle gündeme gelen eski manken Deniz Akkaya, konuk olduğu magazin programında yeni imajıyla dikkat çekti.

Saçlarının bir kısmını kazıtan Akkaya, imaj değişikliğini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

43 yaşındaki ünlü mankenin paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

SEVGİLİSİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Programda, uzun süredir hayatında birinin olduğunu söyleyen Deniz Akkaya, ısrarlara rağmen sevgilisinin kim olduğunu söylemedi.

İlişkisine dair bütün detayları gizleyen Akkaya, sevgilisinin eğlence dünyasından biri olmadığını ifade etti.