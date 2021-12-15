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    Deniz Baysal-Barış Yurtçu çiftinden mutluluk pozları

    Deniz Baysal, iki yıl önce şarkıcı Barış Yurtcu ile nikah masasına oturmuştu.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 10:28
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    Deniz Baysal-Barış Yurtçu çiftinden mutluluk pozları

    3 yıl önce  'Kolpa' grubunun solisti Barış Yurtcu (38) ile dünyaevine giren oyuncu Deniz Baysal (30), eşiyle objektif karşısında poz verdi.

    "YAŞASIN"

    Evlerinin bahçesinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Baysal, gönderisine, "Yaşasın kedi tüylü kazaklar!" notunu düştü.

    Barış Yurtcu da benzer bir pozu kendi Instagram hesabından paylaştı ve eşiyle pozuna "Denoş'um..." notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

    Deniz Baysal-Barış Yurtçu çiftinden mutluluk pozları #1

    Deniz Baysal-Barış Yurtçu çiftinden mutluluk pozları #2

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