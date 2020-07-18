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    Deniz Baysal eşi Barış Yurtçu tatilde

    Geçtiğimiz yıl evlenen çift, şu sıralar denizin ve kumsalın tadını çıkarırken, sevenleri için de en özel kareleri paylaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2020 - 10:32
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    Deniz Baysal eşi Barış Yurtçu tatilde

    Oyuncu Deniz Baysal, geçtiğimiz yıl Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile nikah masasına oturmuş, mutlu çiftin düğünleri uzun süre konuşulmuştu.

    Evliliklerinde 1 yılı geride bırakmaya hazırlanan çift, tatile çıktı.

    Baysal ve Yurtçu, bu tatillerinden en güzel kareleri ise sevenleri için sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    HAYRANLARI BULMAYA ÇALIŞTI ANCAK OLMADI

    Şarkıcı ve söz yazarı Barış Yurtçu fotoğrafın altına “Bakir koyları arar buluruz.” notunu düşünce, hayranları bu kez nerede tatil yaptıklarını sorgulamaya başladı.

    Ancak sorgulama sonuçsuz kaldı ve ikili paylaşımlarına yer bildirimi eklemedi.

    Deniz Baysal eşi Barış Yurtçu tatilde #1

    ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

    Bu arada çiftin tatil bitimi dönecekleri İstanbul’da, evlerini değiştireceği belirtiliyor.

    Deniz Baysal eşi Barış Yurtçu tatilde #2

    Deniz Baysal eşi Barış Yurtçu tatilde #3

    Deniz Baysal eşi Barış Yurtçu tatilde #4

    Deniz Baysal eşi Barış Yurtçu tatilde #5

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