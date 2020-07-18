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Deniz Baysal eşi Barış Yurtçu tatilde

Deniz Baysal eşi Barış Yurtçu tatilde

Geçtiğimiz yıl evlenen çift, şu sıralar denizin ve kumsalın tadını çıkarırken, sevenleri için de en özel kareleri paylaşıyor.