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    Deniz Baysal: Sabır en büyük anahtardır

    Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal Yurtçu, röportaj verdi. İş ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 07:26
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 07:54
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    Deniz Baysal: Sabır en büyük anahtardır

    Yakışıklı müzisyen Barış Yurtçu ile mutlu bir evliliği olan Deniz Baysal, bir derginin bu ayki sayısına konuk oldu. Ünlü oyuncu, sabretmenin en büyük erdem olduğunu söyledi.

    "PES ETMEDİM"

    Kariyer yolculuğunda tökezlediği zamanlar olduğunu söyleyen Baysal, "Çok çalıştım. Bu süreçte umudumu kaybettiğim zamanlar da oldu ama pes etmedim. Sabrın en büyük anahtar olduğunu düşünüyorum. Ben de sabrettim" dedi.

    "BABA UZAK BİR KONU"

    Çocuk yapmayı düşünmediğini söyleyen güzel oyuncu, "Mutlu birlikteliğin sırrı, birbirinin isteklerine, hayatına, her şeyine saygı duymak. Karşındaki insanın kendine ait bir benliği olduğunu unutmamak.

    Tabii ki bu hayatta büyük konuşmamak gerekiyor. Ama benim çok uzak olduğum bir konu açıkçası" açıklamalarında bulunarak dikkat çekti.

    Deniz Baysal: Sabır en büyük anahtardır #1

    Deniz Baysal: Sabır en büyük anahtardır #2

    Deniz Baysal: Sabır en büyük anahtardır #3

    Deniz Baysal: Sabır en büyük anahtardır #4


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