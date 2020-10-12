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    Deniz Bulutsuz yeni imajıyla ortaya çıktı

    Ozan Güven'in darbettiği eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, aylar sonra görüntülendi. Bulutsuz, oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal'ın nişan törenine katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 16:32
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    Deniz Bulutsuz yeni imajıyla ortaya çıktı

    Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz ay evlenme teklifi ettiği sevgilisi Hande Ünal ile nişanlandı. Hande Ünal’ın ailesinin evinin bahçesinde yapılan nişan törenine; Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Demet Özdemir, Duygu Özaslan ve Deniz Bulutsuz da katıldı.

    KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI

    Ozan Güven'in darbettiği Deniz Bulutsuz sancılı bir süreç geçirdikten sonra kendini toparladı. Etrafa gülücükler saçan Bulutsuz, yakın dostlarını mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

    Deniz Bulutsuz'un yeni imajı dikkat çekti. Saçlarını kestiren ve gözlüğünü çıkarmayan Bulutsuz, yeni tarzıyla ortaya çıktı.

    Deniz Bulutsuz yeni imajıyla ortaya çıktı #1

    Deniz Bulutsuz yeni imajıyla ortaya çıktı #2

    Deniz Bulutsuz yeni imajıyla ortaya çıktı #3

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