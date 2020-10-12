Deniz Bulutsuz yeni imajıyla ortaya çıktı

Ozan Güven'in darbettiği eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, aylar sonra görüntülendi. Bulutsuz, oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal'ın nişan törenine katıldı.

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz ay evlenme teklifi ettiği sevgilisi Hande Ünal ile nişanlandı. Hande Ünal’ın ailesinin evinin bahçesinde yapılan nişan törenine; Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Demet Özdemir, Duygu Özaslan ve Deniz Bulutsuz da katıldı.

KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI

Ozan Güven'in darbettiği Deniz Bulutsuz sancılı bir süreç geçirdikten sonra kendini toparladı. Etrafa gülücükler saçan Bulutsuz, yakın dostlarını mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Deniz Bulutsuz'un yeni imajı dikkat çekti. Saçlarını kestiren ve gözlüğünü çıkarmayan Bulutsuz, yeni tarzıyla ortaya çıktı.