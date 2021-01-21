Deniz Bulutsuz kimdir? Ozan Güven'in darbettiği Deniz Bulutsuz kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Deniz Bulutsuz kimdir? Ozan Güven'in darbettiği Deniz Bulutsuz kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Deniz Bulutsuz kimdir? merak edilen sorular arasında yer aldı.

Ozan Güven tarafından şiddete maruz kaldığını ve darp edildiğini iddia eden Deniz Bulutsuz yeniden gündeme geldi.

Ozan Güven'e darp davası açan Bulutsuz, kısa bir süre öne Bebek'te görülmüş ve muhabirlerin sorularına, "Bu konular açıldığında kendimi çok kötü hissediyorum. Lütfen sormayın" yanıtını vermişti.

Ozan Güven bugün davayla ilgili ilk kez hakim karşısına çıktı. Deniz Bulutsuz'a dair bilgiler ise yeniden merak konusu oldu.

Peki, Deniz Bulutsuz kimdir? Deniz Bulutsuz kaç yaşında, nereli? Deniz Bulutsuz ne iş yapıyor? İşte tüm merak edilenler...

DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?

Sosyal medya uzmanı olarak bilinen Bulutsuz ile alakalı olarak Deniz Bulutsuz kaç yaşında sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Ozan Güven'den yaşta oldukça küçük olan ve 1992 doğumlu olan Deniz Bulutsuz şu anda 29 yaşındadır.

Deniz Bulutsuz nereli sorusuna dair elde edilen bilgiler ise ünlü ismin İstanbullu olduğu yönünde. Bulutsuz, daha önce Elle, GQ Türkiye ve Vogue gibi pek çok önemli dergide çalıştı.

Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu olan Bulutsuz, İstanbul Moda Akademisi Moda Yönetimi programını tamamladı.

Darp iddialarından önce Ozan Güven Deniz Bulutsuz ile uzun süredir birlikteydi.