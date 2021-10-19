Deniz Bulutsuz: Ozan beni öldürmeye çalışıyor diye bağırdım

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla hapsi istenen Ozan Güven'in yargılanmasına devam edildi. Bulutsuz, tanık beyanlarına karşı olay sırasında bağırarak yardım istediğini söyledi.

Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ‘hakaret', ‘kasten yaralama' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

TARAFLAR UZLAŞMAYI REDDETTİ

Güven'in de Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olduğu dosya uzlaştırma büroya gönderilmişti ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti.

İki ismin şikayeti üzerine olaya ilişkin iki ayrı iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iki ayrı iddianamede tek dosyada birleştirilmiş ve İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı.

Bugün Güven'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, müşteki sanık Deniz Bulutsuz ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Ozan Güven'in eski sevgilisini darbettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi

DENİZ BULUTSUZ'UN ARKADAŞI: TARTIŞMA SONRASI BENİ ARADI, SESİ AĞLAMAKLIYDI

Duruşmada tanık olarak dinlenen Deniz Bulutsuz'un arkadaşı Erdem Lütfi, "İlişkinin başından beri tanığıyım. Ozan, Deniz ve ben o gece büyük bir iş aldığımız için kutlamaya gitmiştik. Buradan aklımda kalan tek olumsuz şey sanık Ozan'ın dönem dönem birlikte çalıştığım Baran Doğan ile ilgili, 'onu avucumun içiyle tokatlamak istiyorum' demesiydi. Onun dışında olumsuz bir şey olmadı. Sonra gece 04.00 gibi telefonum çaldı. Deniz aradı, sesi ağlamaklıydı. Ozan ile tartıştık dedi. Ancak ben daha önce de tartıştıklarından, birbirlerine fiziki zarar vermediklerinden ilk başta önemsemedim. Yanıma gelmek istedi. Yaklaşık 20 dakika kapı çaldı." ifadelerini kullandı.

"YALIN AYAK, KIYAFETLERİ KANLI HALDE GELDİ"

Bulutsuz'un Güven'in şoförüyle geldiğini söyleyen tanık, "Deniz yalın ayaktı, Hasan'ın koluna girmişti. O sırada şok halindeydim. Deniz'in kıyafetinin yakası kan olmuştu. Gözünün yan tarafında şişlik vardı, gözüne kan oturmuştu. Çenesinde yarık vardı ve muhtemelen kan oradan akmıştı. Deniz'i içeri aldım.

"'OZAN BENİ ÖLDÜRECEK' DEDİ"

Deniz titreyerek ve ağlayarak, 'Ozan beni öldürecek' diyordu. Kendisine pansuman yaptım. 'Hastaneye gidelim' dedim fakat bir şok durumu vardı. Deniz, doğru karar vermek istiyordu. Gitmedik, sabaha kadar konunun üzerinden geçip, şoku atlatmaya çalıştık". diye belirtti.

"DENİZ ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖVDÜ, OZAN TEPKİ GÖSTERDİ"

Tanık olarak dinlenen Ozan Güven'in arkadaşı Ramazan Çelik ise "Ozan Bey akşam 24.00 gibi bana telefon açtı. Deniz hanımın bir arkadaşının benim sokakta oturduğunu ve bana çay içmeye geleceklerini söyledi. Başta inanmadım ancak 5 dakika sonra aradı ve 'pencereye çık' dedi. Arabadan bana el salladılar. Bir süre sonra Hasan, Deniz ve Ozan bana geldiler. Bir şeyler ikram ettim ve sohbet ettik. Bugünden yaklaşık 6 ay kadar önce müşteki sanıklar ile yemeğe gitmiştik. O zaman sevgili değillerdi. Ben 'yenge' dedim Deniz Hanım'a. Kendisi öyle hitap etmememi, bir ilişkisinin olduğunu söyledi. Olay günü, Deniz Hanım eski sevgilisinden bahsederken övgü dolu sözler söyledi. Ozan Bey tepki gösterdi. 'Ramazan'a bari nasıl seviştiğinizi de anlatın' dedi. İkisi de hafif alkollüydü ama bilinçleri açıktı. O gün Deniz Hanım'ın üstünde beyaz bir elbise vardı. Diz kapaklarında morluklar gördüm ama ben sormadım. Herhangi bir tatsızlık olmadı benim yanımda. Gece Ozan aradı beni, 'Deniz'e hakaret edici bir söz kullandım mı' dedi. Ben de 'hayır' dedim. Ben senin yanında 'Deniz Hanım'dan özür diliyorum' dedi, hoparlörün açık olduğunu söyleyerek." diye konuştu.

"AİLEVİ SORUNLAR DİYE KULAK KABARTMADIM"

Ozan Güven’in diğer tanığı Murat Canbulat de olay gecesi evde herhangi bir gürültü duymadığını söyleyerek, "Ozan Bey kapıyı açmadan önce bir ses duymadım. Kapı açıldığında taraflar tartışıyordu. Ben de ailevi sorunlar olduğu için kulak kabartmadım. Ben Deniz Hanım'ın darbedildiğini ya da yalınayak olduğunu hiç fark etmedim.” dedi.

"EVİN İÇİNDE BAĞIRARAK DEFALARCA YARDIM İSTEDİM"

Duruşmada beyanda bulunan Deniz Bulutsuz ise “Ben defalarca evin içinde kapı ve cam arasında koşturarak ‘Beni öldürmeye çalışıyor’ diye bağırdım. Pencere kapalı da olsa bu bağırışlarımı evin dışındaki bir insanın duymaması mümkün değildir. Değil kulübeden sokaktan bile sesimin duyulması gerekirdi.” ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, Bulutsuz'un yüzünde kalıcı iz bulunup bulunmadığına dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına ve bir sonraki celse diğer tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ozan Güven, mahkeme çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.