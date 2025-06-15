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Ozan Güven'e hapis cezası...

Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz arasındaki davada karar çıktı.

Mahkeme Ozan Güven'in "cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından beraatine, "kasten yaralama" suçundan ise hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Deniz Bulutsuz'un ise "basit yaralama" suçundan beraatine hükmedildi.

"CEZAEVİNE GİRECEĞİ GÜNÜ BEKLİYORUM"

Deniz Bulutsuz, "Dün, 5 sene önce ağır fiziksel şiddetine maruz kaldığım Ozan Güven’e karşı açtığım davada mahkeme, kendisine mahkumiyet kararı verdi. Ben ise bana atılan tüm suçlamalardan beraat ettim.

Bugün itibariyle, ertelemeye tabi tutulmayan bu cezanın uygulanacağı ve cezaevine gireceği günü bekliyorum. Büyük bir mutlulukla yazıyorum ki kazandım." dedi.

"HAPİSLE CEZALANDIRILDIĞINI GÖRMEK MUHTEŞEM BİR HİS"

Bulutsuz, sözlerine "5 sene süren bir savaşın içerisinden kazanarak çıkmak ve kadına şiddet uygulayan birinin hapisle cezalandırıldığını görmek muhteşem bir his. Davayı açarken iki amacım vardı: Biri; bana yapılan haksızlığa karşı hakkımı arama. Diğeri ise fiziksel ya da mental şiddete maruz kalan kadınların seslerini çıkarmaktan korkmamasına biraz olsun ilham olmak.

Umarım bu karar, ikincisi için emsal teşkil eder. Avukatlarıma ve süreçte bana destek olan herkese sonsuz minnettarım. Kötünün cezasız kalmadığını gördüğümüz daha nice günlere." diye devam etti.