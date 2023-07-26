Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında adli tıp raporu mahkemeye ulaştı Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında flaş gelişme! Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı.

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Oyuncu Ozan Güven, sevgili olduğu dönemde Deniz Bulutsuz'a darp ettiği iddiasıyla mahkemelik olmuştu.

Birliktelikleri şiddet iddiasıyla biten Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davada yeni bir gelişme yaşandı.

Rapor sonucu

Davada, beklenen adli tıp raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, Deniz Bulutsuz'daki yaralanmanın yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, yüzünde sabit iz niteliğinde olmadığı, organların birinin işlevinde zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tarif ve tespit edilemediği kaydedildi.

Taraflar arasındaki bir sonraki duruşma, 5 Aralık'ta görülecek.