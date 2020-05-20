Dolar
6.7885
0.251%
Euro
7.4285
0.3363%
Altın
1747.18
0.1415%
Borsa
101982.96
0%
G. Altın
381.568
0.4329%
Bitcoin
66093.6
-0.0147%
17ºC
İstanbul
Puslu güneşli 17 C

    Deniz Bulutsuz'dan Ozan güven paylaşımı

    Ozan Güven ile aşk yaşayan Deniz Bulutsuz'dan paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2020 - 07:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Deniz Bulutsuz'dan Ozan güven paylaşımı

    Ozan Güven ile aşk yaşadığı konuşulan Deniz Bulutsuz, konuyla ilgili ilk kez sessizliğini bozdu. Daha önce Instagram'dan sevgilisiyle herhangi bir paylaşımda bulunmayan Bulutsuz, Güven'in doğum gününü romantik bir şekilde kutladı.

    "EL ELE OLUNCA BİR ŞEY OLMAZ"

    Deniz Bulutsuz, 45 yaşına basan Ozan Güven'i yayınladığı bir kareye etiketleyerek, "İyi ki doğmuş sevgili... 'El ele olunca bir şey olmaz' derler" notuyla aşkını itiraf etti.

    Görüş Bildir