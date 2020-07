Deniz Bulutsuz'un darp sonrası fotoğrafı ortaya çıktı

Ozan Güven’le, darbettiği iddia edilen eski sevgilisi Deniz Bulutsuz birbirlerinden şikayetçi oldu.

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'la olan ilişkisi olaylı bitti. İddialara göre; 45 yaşındaki Güven, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Bulutsuz ile 13 Haziran’da Levent’teki evinde kavga etti.

BAYILDI

Oyuncunun kendisini dövdüğünü öne süren Bulutsuz, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Avukatı aracılığıyla korunma talebiyle dilekçe veren genç kadın, baygınlık geçirdikten sonra da Güven’in şiddeti sürdürdüğünü iddia etmişti.

DARBEDİLMİŞ HALİNE AİT FOTOĞRAFLAR

Güven’den şikayetçi olan Bulutsuz, şiddet gördüğüne dair fotoğrafları da savcılığa delil olarak sunmuştu. Son olarak genç kadının darp edilmiş haline ait fotoğraflar ortaya çıktı.

CAN MANAY OLDU

Öte yandan birçok sosyal medya kullanıcısı da Ozan Güven'i yıllar önce 'Fi' adlı dizide canlandırdığı 'Can Manay' karakterine benzetti. Can Manay, hem üniversitede psikoloji dersleri vermekte hem de kendi televizyon programında terapi yapan bir karakterdi. Karakter, hayatının kadınına sahip olabilmek için kadına şiddet dahil her türlü kötülüğü yapabiliyordu. Twitter'da da Güven için "Dizideki rolünün etkisinden çıkamamış" yorumları yapıldı.