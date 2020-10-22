Deniz Çakır: Ben Ece Üner'in üslubunu eleştirdim

Deniz Çakır, sosyal medyadan tartıştığı Ece Üner hakkında konuştu.

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, Cihangir'de bir mekana girerken objektiflerine takıldı. Çakır, muhabirlerin sorularını ayaküstü cevapladı.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye ve Azerbaycan ile ilgili çarpıcı sözler kullanan Kim Kardashian’a Ece Üner, ana haber bülteninde tepki vermişti. Ece Üner'in kullandığı üsluba ise Deniz Çakır tepki göstermişti.

"BÖYLE BİR ŞEY YAPMAM"

Ünlü oyuncuya Ece Üner’e söylediği sert sözlerin hatırlatmasının ardından Çakır, “Ben Kim Kardashian ile ilgili hiçbir açıklama yapmadım yapmam da. Bir sunucunun üslubunu eleştirdim. Böyle bir şey yapar mıyım?” dedi.