Dolar
7.8034
-0.119%
Euro
9.257
-0.0766%
Altın
1918.27
-0.3299%
Borsa
1210.57
-0.0775%
G. Altın
481.305
-0.4513%
Bitcoin
99688.26
-0.2018%
EXEN Coin
10.92
0.55%
20ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 20 C

    Deniz Çakır: Ben Ece Üner'in üslubunu eleştirdim

    Deniz Çakır, sosyal medyadan tartıştığı Ece Üner hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 10:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Deniz Çakır: Ben Ece Üner'in üslubunu eleştirdim

    Ünlü oyuncu Deniz Çakır, Cihangir'de bir mekana girerken objektiflerine takıldı. Çakır, muhabirlerin sorularını ayaküstü cevapladı.

    Geçtiğimiz haftalarda Türkiye ve Azerbaycan ile ilgili çarpıcı sözler kullanan Kim Kardashian’a Ece Üner, ana haber bülteninde tepki vermişti. Ece Üner'in kullandığı üsluba ise Deniz Çakır tepki göstermişti.

    "BÖYLE BİR ŞEY YAPMAM"

    Ünlü oyuncuya Ece Üner’e söylediği sert sözlerin hatırlatmasının ardından Çakır, “Ben Kim Kardashian ile ilgili hiçbir açıklama yapmadım yapmam da. Bir sunucunun üslubunu eleştirdim. Böyle bir şey yapar mıyım?” dedi.

    Deniz Çakır: Ben Ece Üner in üslubunu eleştirdim #1

    Deniz Çakır: Ben Ece Üner in üslubunu eleştirdim #2

    Görüş Bildir