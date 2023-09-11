Deniz Çakır evlendi Deniz Çakır, yaklaşık 2 yıldır beraberlik yaşadığı iş insanı Bilgehan Baykal'la hayatını birleştirdi.

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Ekranların güzel oyuncularından Deniz Çakır, 2 yıldır aşk yaşadığı yatırımcı ve iş insanı Bilgehan Baykal'la evlendi.

200 kişilik düğün

Sarıyer'deki bir mekanda gerçekleştirilen 200 kişilik düğüne çiftin aileleri, yakın dost ve arkadaşları katıldı.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in kıydığı nikâhta Deniz Çakır’ın şahitliğini Sanem İşler Şen ile Zuhal Olcay, Bilgehan Baykal’ın şahitliğini ise Başar Başaran ile Habil Özden yaptı.

Deniz Çakır, dokunuşları ile Helenistik tarzda olan bir gelinlik giydi.