Deniz Çakır’a Alişan’dan Ece Üner tepkisi

Ece Üner’in Kim Kardashian çıkışı ile ilgili verdiği tepki gündeme oturan Deniz Çakır için şarkıcı Alişan, “İnsan avam olsun da şey olmasın” yorumunda bulundu.

Türkiye, iki gündür Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner’in Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarıyla ilgili Ermeni asıllı ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'ın sözlerine verdiği cevabı konuşuyor.

Üner, Ana Haber Bülteni canlı yayınında Kardashian için “Kardashian'ın kameraları göstermeye alışık olduğu dolayısıyla hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de bu çıkışı yaparken de yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?” demişti.

"BU NASIL AVAM BİR ÜSLUP"

Buna karşılık olarak Ece Üner’e oyuncu Deniz Çakır tepki göstermişti.

Çakır, “Bu nasıl avam yakışıksız bir üsluptur. Pes yahu... Bu uslup ile Ana Haber Bülteni sunuyor. İnanılır gibi değil” ifadelerini kullanmıştı.

Ece Üner'den Kim Kardashian'a cevap geldi İZLE

“BEN SIRADAN KADINLARIN HAKKINI ARARKEN SİZ NEREDEYDİNİZ?”

Deniz Çakır’a cevap veren Üner ise “Pes’miş! Özünde; 'bir yerinden uydurma' dedim! Esas cinsiyetçilik, burada 'cinsiyetçilik' aramak! Ben 'sıradan' kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz? Kardashian’la kadın hakları savunucusu olduğunuzu hatırlayacağınız Kim’in aklına gelirdi? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı!” sözlerini sarf etmişti.

ALİŞAN DA DAHİL OLDU

İkili arasındaki atışmaya şarkıcı Alişan da dahil oldu. Alişan Deniz Çakır’a tepki göstererek, “Gerçekten şaşırmıyorum artık, sen ve senin gibilere Deniz Çakır… Ece Üner yapılabilecek en ölçülü eleştiriyi ve cevabı verdi. Ayrıca insan avam olsun da şey olmasın!! Şeyi’de sen şeyet artık!” dedi.