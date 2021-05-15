Deniz Çakır’dan kadın siyasetçilere: Çok erkeksi

Katıldığı programda kadın siyasetçilerin görünümünden dert yakınan oyuncu Deniz Çakır, “Çok maskülen, çok erkeksi, kadınlığını unutmuş... Kırmızı ruj orada sürülebilmeli” dedi.

Jülide Ateş’in Gain adlı dijital platformda yayınlanan “40” programına konuk olan oyuncu, kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

“Psikolojik, sözlü ya da fiziksel olarak tacize uğradınız mı?” sorusuna yanıt veren Çakır, şöyle konuştu:

"PSİKOLOJİK ŞİDDETE UĞRADIM"

“Bu topraklarda yaşayıp, bu sorduğun soruya hayır diyebilecek birini ben tanımıyorum. Psikolojik şiddete sahne üzerinde çok uğradım. Ve maalesef bununla ilgili bir pişmanlık da yaşıyorum. Şimdi olsa ifşa ederdim ama ifşa da etmedim mesela; çünkü işin yürümesiydi önemli olan, tiyatroya zarar gelmemesiydi. Kadın olduğum için, popüler olduğum için, sahne üstünde defalarca kez aynı kişi tarafından psikolojik şiddete uğradım. Neredeyse işimden soğuyacak kadar. Ve çok saygın bir kişi tarafından maalesef.”





“HİÇBİR PARTİYE KENDİMİ YAKIN HİSSETMİYORUM”

Siyasete olan bakış açısından da bahseden Çakır, “Şu andaki siyasete girmem ama aşırı uzak olduğum bir şey de değil yani. Şu anda girebileceğim bir siyaset yok. İleride beni bir şeye inandıracak bir parti olursa, neden olmasın? Şu anda hiçbir partiye kendimi yakın hissetmiyorum.” dedi.

“KADINLIĞINI UNUTMUŞ”

Kadın siyasetçilerin erkeksi göründüğünü savunan Çakır, “Kadın spor spikerlerinden dayatılan bu çok makyaj ve kırmızı ruj, mesela siyasetçi kadınlarda tam tersi. Çok maskülen, çok erkeksi, kadınlığını unutmuş... Kırmızı ruj orada sürülebilmeli, sanki şablon gibiler, ezberletilmiş, benzer durumdalar.” diye konuştu.