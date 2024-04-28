Deniz Çakır'dan sokak hayvanları yorumu: İlk beni uyutun Hülya Avşar'ın programına konuk olan Deniz Çakır, sokak hayvanlarının uyutulmasına ilişkin tartışmalara tepki göstererek bu uygulamanın yapıldığı bi ülkede yaşamak istemediğini söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin çözüme kavuşmayan sorunu haline gelen sokak köpekleri, can yakmaya devam ediyor.

Bu süreçte çok sayıda can kaybı yaşandı, ağır yaralanmalar oldu.

Aileler yetkililere seslenerek bir çare bulunmasını talep ederken, hayvan savunucuları ise bu durumu insan hayatından önde tutuyor.

Sokak hayvanları çıkışı

Konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama da oyuncu Deniz Çakır'dan geldi.

Hülya Avşar'ın YouTube kanalındaki 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına konuk olan Çakır, burada yaptığı açıklamalarda eleştiri oklarını üzerine çekti.

"Ben bunun yapıldığı bir yerde yaşamak istemiyorum"

Sokak hayvanlarının uyutulması konusuna değinen Çakır, şöyle konuştu: