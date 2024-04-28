Türkiye'nin çözüme kavuşmayan sorunu haline gelen sokak köpekleri, can yakmaya devam ediyor.
Bu süreçte çok sayıda can kaybı yaşandı, ağır yaralanmalar oldu.
Aileler yetkililere seslenerek bir çare bulunmasını talep ederken, hayvan savunucuları ise bu durumu insan hayatından önde tutuyor.
Sokak hayvanları çıkışı
Konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama da oyuncu Deniz Çakır'dan geldi.
Hülya Avşar'ın YouTube kanalındaki 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına konuk olan Çakır, burada yaptığı açıklamalarda eleştiri oklarını üzerine çekti.
"Ben bunun yapıldığı bir yerde yaşamak istemiyorum"
Sokak hayvanlarının uyutulması konusuna değinen Çakır, şöyle konuştu:
Sokak hayvanlarını uyutmayı düşünüyorsanız önce benden başlayın. Ben bunun yapıldığı bir yerde yaşamak istemiyorum, ilk beni uyutun. Bir çocukla sokaktaki kedinin hiçbir farkı yok. Bu cümlenin bir insan ağzı tarafından şuursuzca kurulmasına şaşkınlıkla içindeyim.
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