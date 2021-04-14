Deniz Erhan Murathanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Deniz Erhan Murathanoğlu, ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.

Bir dönemin ünlü mankeni Deniz Erhan Murathanoğlu, dün yaşamını yitirmişti. Murathanoğlu, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün yaşamını yitiren eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu'nun cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından Kozlu Gasilhanesi'nden alınarak Topkapı Mezarlığı'na götürüldü.

AİLESİ VE SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Burada cenaze namazı kılınmasının ardından Deniz Erhan Murathanoğlu, ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.

Murathanoğlu, uzun bir aradan sonra en son 2009 yılında yardım amacıyla podyuma çıkmıştı.