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    Deniz Işın: Küçük memelere haksızlık ettim

    Oyuncu Deniz Işın, sosyal medya paylaşımı yüzünden takipçilerinden tepki aldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 11:24
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    Deniz Işın: Küçük memelere haksızlık ettim

    Masumiyet, Her Yerde Sen, Atiye gibi projelerle ekran önüne geçen Deniz Işın, bu sefer Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

    Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Deniz Işın, kedilerinin ve bardağının fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmında paylaştı.

    Ancak bardaktaki meme detayını gören takipçiler, Deniz Işın'a mesaj yağdırdı. Işın'a takipçileri "Kocaman meme olan bardağı koymaya utanmıyor musun?" tarzında yorum yaptı.

    "HAKSIZLIK YAPMIŞIM"

    Bunun üzerine Deniz Işın, bardağın farklı bir modeliyle poz vererek, "Önceki story için 'Üstünde kocaman meme olan bardağı koymaya utanmıyor musun?' diyenler olmuş. Sayenizde küçük memelere haksızlık ettiğimiz fark ettim. O yüzden hemen onu da koyuyorum." diye yazdı ve Instagram'dan paylaştı.

    Deniz Işın: Küçük memelere haksızlık ettim #1

    Deniz Işın: Küçük memelere haksızlık ettim #2

    Deniz Işın: Küçük memelere haksızlık ettim #3

    Deniz Işın: Küçük memelere haksızlık ettim #4


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