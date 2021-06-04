Deniz Işın: Tiyatro ile yasak aşk yaşıyordum

Yeni final yapan Masumiyet dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Deniz Işın, tiyatronun yasak aşkı olduğunu söyledi.

Masumiyet ile yıldızı parlayan oyuncu Deniz Işın, açıklamalarıyla şaşırttı. Tiyatro için gerçek mesleğini bıraktığını açıkladı.

"KİMYA İLE EVLİYDİM"

Oyunculuğa olan tutkusunu "yasak aşk" olarak tanımlayan Deniz Işın, "Mesleklerimizle evliymişiz gibi düşünürüm ben hep. Kimya mühendisliği ile evliydim ama tiyatro ile yasak aşk yaşamaya başlamıştım." ifadelerini kullandı.