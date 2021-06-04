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    Deniz Işın: Tiyatro ile yasak aşk yaşıyordum

    Yeni final yapan Masumiyet dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Deniz Işın, tiyatronun yasak aşkı olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 10:46
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    Deniz Işın: Tiyatro ile yasak aşk yaşıyordum

    Masumiyet ile yıldızı parlayan oyuncu Deniz Işın, açıklamalarıyla şaşırttı. Tiyatro için gerçek mesleğini bıraktığını açıkladı.

    "KİMYA  İLE EVLİYDİM"

    Oyunculuğa olan tutkusunu "yasak aşk" olarak tanımlayan Deniz Işın, "Mesleklerimizle evliymişiz gibi düşünürüm ben hep. Kimya mühendisliği ile evliydim ama tiyatro ile yasak aşk yaşamaya başlamıştım." ifadelerini kullandı.

    Deniz Işın: Tiyatro ile yasak aşk yaşıyordum #1

    Deniz Işın: Tiyatro ile yasak aşk yaşıyordum #2

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