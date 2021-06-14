Deniz Seki: Fotoğraflarımda photoshop yok

Büyük değişim geçiren Deniz Seki, bir kez daha 'filtre' iddialarıyla magazin gündemine geldi.

Eski sevgilisine geri dönen Deniz Seki, tatil sezonunu açtı. Mavi tura çıkan 50 yaşındaki şarkıcı, teknede çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran Deniz Seki son olarak tekne pozu ile konuşuldu. Deniz Seki, bu kez kırmızı mayosu ile tekne pozu verdi. Mayosunun üzerine mini eteğini çeken Deniz Seki'ye beğeni yağdı.

"KIRMIZILANDIK"

Seki'nin "Bugün de kırmızılandık" notunu düştüğü pozundaki ufak dokunuşları ise dikkatli gözlerden kaçmadı. Ünlü popçu, hakkında 'photoshop' iddiaları başlamadan önce Instagram üzerinden bir açıklama yapmıştı.

"SADECE GENİŞ AÇI"

Seki, "Şimdi 'photoshop'la bacaklarını niye uzattın?' diyenler gelmeden hemen yazalım, sakin olun arkadaşlar sadece geniş açı çekimi. Filtreye gerek yok" ifadelerini kullandı.