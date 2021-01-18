Deniz Seki sevgilisi İrfan Özçelik'ten ayrıldı

Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki, sevgilisinden de ayrıldı.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, 2019 yazından beri iş insanı İrfan Özçelik ile aşk yaşıyordu.

Geçtiğimiz ağustosta yaşam koçu Şeyda Coşkun ile çalışmaya başlayan Deniz Seki 22 kilo zayıflayıp 59 kiloya düşmüştü.

KİLOLARLA BİRLİKTE İRFAN DA GİTTİ

Verdiği kilolarla yeni bir imaja bürünen Seki, yeni bir hayata da başlamak istedi ve İrfan Özçelik ile yollarını ayırdı.