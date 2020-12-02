Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı

Şarkıcı Deniz Seki, sosyal medyada engellediği Demet Akalın'a zeytin dalı uzattı.

Geçitğimiz haftalarda İbo Show'a konuk olan Deniz Seki, programda Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirmişti.

DEMET'E KÜSMÜŞTÜ

Seki, kendisine 'Detone' diyen Real Çağla'yı programında ağırladığı için Demet Akalın'a küsmüş, ardından ikili birbirlerini takipten çıkarmıştı.

"YENİ ŞARKIN HAYIRLI OLSUN"

Önceki gün menajeri Taylan Güçeli'yi kaybeden Seki, duygusal bir yazı ile Akalın'a zeytin dalı uzattı: "İki gün önce çok sevdiğim bir dostumu kaybettim. Küslükler, dargınlıklar hepsi hikaye. Sen benim kaç yıllık arkadaşımsın. Yeni şarkının yolu açık olsun."

"UNUTTUK GİTTİ"

Bu yazı sonrasında Seki'yi arayan Akalın ise "Deniz benim için kıymetli. Fazla alınganlık yaptı ancak bizim dostluğumuz ölene dek bakidir. Unuttuk gitti." dedi.