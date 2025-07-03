Deniz Seki yeni yaşını kutladı! 5 yıldır birlikte olduğu gizemli sevgilisi de yanında

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Deniz Seki, 55’inci yaşını bir mekanda ailesi, yakın dostlarının katıldığı özel bir geceyle kutladı. Seki'yi bu gününde 5 yıldır gözlerden uzak şekilde aşk yaşadığı sevgilisi de yalnız bırakmadı.

GİZLİ AŞK

Yıllardır ilişkisini gözlerden uzak yaşayan Seki, ilk kez sevgilisiyle kalabalık bir ortama girdi. Pastasındaki mumları üfledikten sonra Seki’yi ilk olarak sevgilisi öperek yeni yaşını kutladı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Ünlü şarkıcı, kutlamada yaptığı konuşmada “Böyle güzel dostluklara sahip olmak en büyük armağan. Yanımda olan herkese kalpten teşekkür ederim. ” dedi.

Sosyal medya hesabından parti karelerini yayınlayan Deniz Seki, şu notu düştü: "Dün akşam, kalbimin en güzel köşesinde yer eden gerçek dostlarımla harika bir gece yaşadım. Bu özel doğum günümde yanımda olan, gönlünden geçenlerle beni kutlayan, sevgi dolu mesajlarını gönderen herkese yürekten teşekkür ederim.

Ve perde arkasında bütün ince ayrıntıyı düşünüp bu güzel geceyi kusursuz kılan canım Cemal Günbaş’ıma da kalpten teşekkür ederim. Seni seviyorum, yolumuz uzun kıymetlim. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Sen koca yürekli bir baba, ağabey ve çok özel bir dostsun yani benim son limanımsın. Haluk Şentürk seni çok seviyorum. Varlığınız, iyi dilekleriniz ve kocaman kalplerinizle bu geceyi unutulmaz kıldınız.. İyi ki varsınız, iyi ki yollarımız kesişmiş."