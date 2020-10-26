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    Deniz Seki, yine diyete başladı

    3 yıl önce mide küçültme ameliyatı olan Deniz Seki, diyet yapmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 10:30
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 10:37
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    Deniz Seki, yine diyete başladı

    Şarkıcı Deniz Seki, hafta sonu Ataköy'de bulunan bir mekanda sahne aldı.

    Nişanlısı İrfan Özçelik’le ayrıldığı iddialarına şarkıcı, “Ne alakası var. Ayrılmadık.” dedi.

    36 BEDENE AZ KALDI

    Yaklaşık üç aydır Şeyda Coşkun’la diyet ve spor programı uyguladığını söyleyen Seki, hedefi olan 36 bedene ulaşmasına bir hafta kaldığını belirtti.

    MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLMUŞTU

    Seki, 2018’de mide küçültme ameliyatı olup 33 kilo verdi. 2019’da bir kısmını geri aldı. Seki, bu kez yaşam koçu Şeyda Coşkun kontrolünde 3 ayda 20 kilo zayıfladı.

    Deniz Seki, yine diyete başladı #1

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