Deniz Seki’den yeni kare

Değişimiyle sosyal medyada gündem olan şarkıcı Deniz Seki’nin yeni fotoğrafı yine photoshop iddialarını gündeme getirdi.

Bir süredir verdiği kilolarla adından söz ettiren şarkıcı Deniz Seki, 2.5 ayda 36 bedene düştü.

Yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçen ve son görüntüsüyle büyük yankı uyandıran Seki'den yeni kareler fotoğraflar geldi.

“YİNE PHOTOSHOP VAR” DEDİLER

İmaj değişikliğine giden 50 yaşındaki şarkıcı, bu pozunu "Dün, el dediğine nasıl yar dersin?" notuyla paylaştı.

Değişimiyle şaşırtan Deniz Seki'nin paylaşımına Yonca Evcimik, Gonca Vuslateri, Nilgün Belgün ve Asuman Dabak gibi isimler de yorum yaptı.

Bazı takipçileri ise Seki'nin fotoğraflarını, photoshop'tan geçirdiğini öne sürdü.

TANIYAMADILAR

Deniz Seki, birkaç gün önce takipçilerinin beğenisine sunduğu fotoğraf ile sosyal medyada gündem olmuştu.

Takipçileri şarkıcıyı tanımakta zorlandığını dile getirmişti.

Sosyal medya kullanıcıları Seki'nin gönderisine, "Jennifer Lopez'e ne kadar çok benzemişsiniz", "Sanki başka biri" ve "İsminizi yazmasanız sizi tanıyamazdım" şeklinde esprili yorumlar yapmıştı.