Deniz Seki'nin acı günü! Sosyal medyadan paylaştı: Annemizi kaybettik... Sanatçı Deniz Seki, bir süredir kanserle mücadele eden annesinin vefat ettiğini paylaştı. Seki acı haberi, "Annemizi , meleğimizi, Gülerimizi maalesef kaybettik" ifadeleriyle duyurdu.

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Ünlü şarkıcı Deniz Seki, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Birbirinden cesur kareleriyle gündem olan Seki, yaptığı son paylaşımla acısını paylaştı.

Şarkıcı, annesi Güler Seki'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ünlü isim, acı haberle adeta yıkıldı.

4 kez ameliyat geçirdi

Uzun süredir beynindeki rahatsızlık sebebi ile tedavi gören anne Güler’in bu sabah vefat ettiği öğrenildi.

Daha önce de 4 kez ameliyat olan Güler Seki, 2019 yılında yoğun bakıma kaldırıldı.

"Zor bir dönem benim için..."

Bu dönemlerde şarkıcı, annesinin kansere yakalandığını ve 6 yıldır yatalak olduğunu açıkladı.

Yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Annem rahatsız, yatalak oldu. Beyin kanserine yakalandı. Çok şükür acı çekmiyor, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen konuşabiliyor, 'Ne olur bana kızım de anne' diyorum. Zor bir dönem benim için. Altı yıldır yatalak annem.

"Meleğimizi kaybettik"

Seki bugün yaptığı paylaşımda ise kardeşlerine ve annesine yer vererek, "Annemizi , meleğimizi, Gülerimizi maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun." notunu ekledi.