Deniz Seki'nin lise fotoğrafı

Deniz Seki, liseli halini Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü sanatçı Deniz Seki, hayranlarının kendisine gönderdiği fotoğraf ile geçmiş yıllara bir yolculuk yaptı.

"ÇOK DUYGULANDIM"

Lise arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Seki, altına "Lise 1 yıllarında yatılı okuduğumuz.. Okul zamanlarımızdan nereden bulurlar nasıl yaparlar bu fanlar bilmiyorum ama çok duygulandım.

Yanımdaki arkadaşlarım Nurdan, Çiğdem ve Belgin... Keşke bu fotoğrafı görseler de buraya yorum yazsalar çok sevinirim..." notunu düştü.