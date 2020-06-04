Dolar
6.7641
0.4857%
Euro
7.5799
0.0567%
Altın
1703.36
0.2383%
Borsa
109435.33
0.2969%
G. Altın
370.68
0.7424%
Bitcoin
65189.98
0.6523%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Deniz Seki'nin lise fotoğrafı

    Deniz Seki, liseli halini Instagram hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2020 - 11:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Deniz Seki'nin lise fotoğrafı

    Ünlü sanatçı Deniz Seki, hayranlarının kendisine gönderdiği fotoğraf ile geçmiş yıllara bir yolculuk yaptı.

    "ÇOK DUYGULANDIM"

    Lise arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Seki, altına "Lise 1 yıllarında yatılı okuduğumuz.. Okul zamanlarımızdan nereden bulurlar nasıl yaparlar bu fanlar bilmiyorum ama çok duygulandım.

    Yanımdaki arkadaşlarım Nurdan, Çiğdem ve Belgin... Keşke bu fotoğrafı görseler de buraya yorum yazsalar çok sevinirim..." notunu düştü.

    Görüş Bildir