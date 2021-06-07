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    Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evleniyor

    Deneyimli oyuncu Deniz Uğur ile Erdinç Gülener'den müjdeli evlilik haberi geldi.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 12:07
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    Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evleniyor

    Deniz Uğur, daha önce "Bir Deli Sevda" isimli dizide eşini canlandıran Erdinç Gülener'le nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

    3. KEZ EVLENİYOR

    Nikah işlemlerini başlatan ikili, sağlık raporu aldı. Üçüncü kez evlenecek olan Erdinç Gülener, son olarak İclal Aydın'la yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti.

    Deniz Uğur'un Reha Muhtar'la olan evliliğinden ikiz çocukları var.

    Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evleniyor #1

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