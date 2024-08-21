Deniz Uğur, Nilüfer ve kızı hakkında suç duyurusunda bulundu! "Oğlumu kaçırdılar" Reha Muhtar hastaneye kaldırıldıktan sonra oğluna ulaşamadığını söyleyen Deniz Uğur, ortalığı ayağa kaldırdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Özellikle 1990'lı yıllarda Türkiye'nin en popüler televizyon programcılarından biri olan Reha Muhtar, önceki gün yalısının merdivenlerinden düştü ve ağır yaralandı. Bilinci kapanan ünlü sunucu Reha Muhtar yoğun bakımda entübe edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Reha Muhtar'ın düştüğünü oğlu Poyraz haber verdi, ancak Poyraz'dan daha sonra haber alınamadı. Poyraz'ın annesi, Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, çocuğunun şarkıcı Nilüfer'in yanında olduğunu ve alıkonulduğunu iddia edip suç duyurusunda bulundu.

Daha sonra Poyraz'ın, Reha Muhtar'ın eski sevgilisi şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun yanında olduğu ortaya çıktı.

NİLÜFER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Nilüfer, "Ayşe kardeşine destek oluyor. Amacı ne kaçırmak ne de başka bir şey." dedi. Muhtar'ın avukatı da, "Poyraz annesine gitmek istemiyor. Bazen hastanede babasının yanında, bazen de evine gidiyor." açıklaması yaptı.