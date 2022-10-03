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    Deniz Uğur, oğlu için endişeli

    Eski eşi Reha Muhtar'la tekrardan mahkemelik olan Deniz Uğur, çocuklarının okuluna attığı maili sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 06:54
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 07:08
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    Deniz Uğur, oğlu için endişeli

    Geçtiğimiz günlerde eski eşi Reha Muhtar’ın kızlarına şiddet uyguladığını iddia edip mahkemeye başvuran ünlü oyuncu Deniz Uğur, velayet davasını kazanmış ardından da Reha Muhtar’ın şiddet uyguladığına dair kanıt içeren ses kaydını yayınlamıştı.

    Yaşanan bu olayın ardından önce Reha Muhtar'dan cevap geldi daha sonra da Deniz Uğur'dan oğlunun akıbetinden de endişelendiğini belirten yeni paylaşım geldi.

    Okula attığı maili yayınladı

    Deniz Uğur oğlu Poyraz için de endişeli olduğunu sosyal medyadan böyle duyurdu…Deniz Uğur paylaşımına 'Okula gönderdiğim mail'i de herkes okusun. Oturup tek başıma endişelenecek değilim. Burada herkes çocukla ilgili sorumluluk altında' notu da eklemeyi ihmal etmedi.

    Deniz Uğur, oğlu için endişeli #1

    Deniz Uğur, oğlu için endişeli #2


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