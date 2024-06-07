Deniz Uğur'dan Reha Muhtar'a: Nafakayı gururla ödeyeceğim Boşandıktan sonra açılan velayet davası sonucu oğulları Poyraz için Reha Muhtar'a 7 bin 500 TL nafaka ödemesi kararlaştırılan Deniz Uğur, nafakasını aksatmadan ödeyeceğini söyledi.

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Magazin dünyasındaki ayrılıklardan birinde daha nafaka tartışmaları gündemde.

Oyuncu Deniz Uğur ile 2010 yılında boşanan Reha Muhtar arasında velayet savaşında yeni bir perde açıldı.

Kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a veren mahkeme, bir de emsal oluşturacak bir nafaka kararına imza attı.

Reha Muhtar 7 bin 500 TL nafaka alacak

Mahkeme, oğlu Poyraz için Deniz Uğur'un, Reha Muhtar'a 7 bin 500 TL nafaka ödemesine karar verdi.

Gündeme bomba gibi düşen bu haberden sonra Deniz Uğur'dan ilk açıklama geldi.

"Gururla aksatmadan ödeyeceğim"

X hesabından bir paylaşım yapan Uğur, nafakasını gururla ve aksatmadan ödeyeceğini açıkladı.

"Adam olmanın cinsiyetle ilgisi yoktur"

Uğur paylaşımında, "Nafakanı aksatmadan, gururla ödeyeceğim Reha Muhtar çünkü adamlık bunu gerektirir. Görüldüğü üzere adam olmanın cinsiyetle ilgisi yoktur." ifadelerine yer verdi.