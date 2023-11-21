Deniz Uğur'un makyajsız hali büyük ilgi gördü: "Yaşlanıyoruz" Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı. Bu modaya katılan son isim ise oyuncu Deniz Uğur oldu.

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Meslektaşı Erdinç Gülener'le mutlu bir evlilik sürdüren 50 yaşındaki oyuncu Deniz Uğur, sosyal medyada aktif bir isim.

Instagram hesabından özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Uğur, bu defa sevenleriyle filtresiz ve makyajsız fotoğrafını paylaştı.

"Kompleks yapma"

"Komplekse girmeye gerek yok, yaşlanıyoruz" diyen oyuncu takipçilerine şu sözlerle seslendi:

"Filtresiz, makyajsız"

"Bir insanı gerçekten tanımak istiyorsan sabah gözünü açtığı andaki hâlini görmen gerekir. Filtresiz, makyajsız. Komplekse girmeye gerek yok, yaşlanıyoruz."

"Haklıymışsınız"

"Şeytânî düzenin ele geçirdiği dünyaya inat gülümseyebiliyorsan güçlüsün. Varlığının bir anlamı, bütüne hayrı olmak zorunda. Önemli olan o." "Kendini gerçekleştirmek. Bu arada gülüşünde hep bir hüzün var diyordunuz, haklıymışsınız gerçekten."