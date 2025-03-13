Deniz Uğur'un zor günleri devam ediyor! Şimdi de oyuncu eşi kalp krizi geçirdi

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Eski eşi Reha Muhtar'la yıllardır süren nafaka ve velayet krizi yüzünden sık sk magazin gündeminde yer alan oyuncu Deniz Uğur, bu kez, eşi nedeniyle gündeme geldi.

Deniz Uğur'un kendi gibi oyuncu olan eşi Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi.

HASTANEDE

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülener, tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Gülener'in bir süre hastanede kalacağı öğrenildi.