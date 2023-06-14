Deprem bölgesindeki seçmeni hedef alan Eda Ece'den yeni açıklama Deprem bölgesinden Recep Tayyip Erdoğan'a çıkan oylara yönelik ödül töreninde bir konuşma yapan Eda Ece, tepkilerin odağında... Oyuncu, yeni bir açıklama yaparak "Ben Atatürkçüyüm, vatanseverim, eleştirebilirim" dedi.

ensonhaber.com

“Yasak Elma” dizisiyle üne kavuşan oyuncu Eda Ece, deprem bölgesindeki seçmeni hedef aldı, çok tartışılacak bir açıklamaya imza attı.

Katıldığı törende ödül alan oyuncu, yaptığı konuşmada seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen depremzedeleri eleştirdi.

Bunu bir de gülerek yapan Ece, “Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse.” dedi.

Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekti.

"Ben neden dalga geçeyim?"

Oyuncu da, gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

İfadeleri nedeniyle linç edildiğini aktaran Ece, şunları söyledi:

Ben yılın ‘El kızı’ ödülünü şubat kapağıyla aldım. Kapağı çektiğimiz anda deprem felaketi oldu. Herkes bu iş için uğraştı. Biz kapağı, işi falan bıraktık. Bu yüzden beni takdim ederlerken ‘deprem’ konusu geçti. Bir sürü şey söyledim, sanki sadece o sözleri söylemişim gibi gösterildi. Bu yüzden adı geçti. Yoksa ben neden herhangi bir konuşmada ‘deprem’ diyeyim? Ayrıca benim deprem travması yaşamış, kaybı olan bir sürü arkadaşım var. Ben neden dalga geçeyim? Onu yazan tam art niyetli…

"Benim ne kadar iyi niyetli olduğumu herkes bilir"

Baştan sona mizahi bir şekilde ele aldım. Şaka yaparak da bazı şeyleri aşabiliyorsun. Benim stilim bu, bunu da herkes biliyor. Bunun içinde bir hakaret falan yok. Kötü yerlere çekmeye çalışanların kendi karanlık zihnidir bu. Benim ne kadar iyi niyetli biri olduğumu, beni tanıyan herkes biliyor.

"Linççi tayfa sandık şakama bozulmuş"

Linççi tayfa sandık şakama da bozulmuş. Ben kendim özgür bir birey olarak, özgürlüğümü savunup, başkasının özgürlüğünü savunmayacak zekada bir insan değilim. İsteyen bardağa oy verir, isteyen tuzluğa oy verir. Özgürlük sadece bana değil, herkese. İsteyen istediğine oy verir, isteyen istediği sandığa gider. Ben orada baştan sona mizahi bir dille ele aldım.

Levent Kırca'yı örnek gösterdi

Hani eskiden Levent Kırca kafasında sabunla İSKİ’yi arıyordu ya, biz de buna gülüyorduk, buna fesatça bakmak linççi tayfanın işi. Kötü bir niyetle, kimsenin acısını tetiklemek için yaptığım bir şey değildi. Herkesin özgürlüğüne ve yaşamına nasıl saygılı bir birey olduğum yaşamımın tamamında belli. Ben gayet normal bir insanım, sanatçı nefreti aşılanması yazık gerçekten.

"Atatürk'ümün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti..."

Bunlar benim dünyamda yok. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ümün kurduğu bu güzel Türkiye Cumhuriyeti’nin ne kadar çok sevdiğimi, saydığımı, ne kadar ülkeme yararlı bir şekilde tavır almaya çalıştığımı beni tanıyan herkes bilir. Ben bu ülkeyi çok seviyorum, linççi tayfadan da daha çok…

"Sanki acıyı tiye almışım gibi lanse ediliyor"

Bir iki depremzede vatandaşımızla mesajlaştım. Ben sanki onların acısını, travmasını tiye almışım da esprisi yapmışım gibi lanse ediliyor. Bunu asla kabul etmiyorum. Ben sadece bir sandık şakası yaptım. Ben eleştiririm, siz dersiniz ki ‘yönetim şeklinden memnunuz’, burada fikir ayrılığı olabilir, herkesin kendi görüşü.

"Sizden daha hassasım"

Ben sadece bunun şakasını yaptım. Benim tek üzüldüğüm konu, sanki o insanların acısını tiye alıyormuşum gibi gösterilmek… Allah biliyor benim ne demek istediğimi. Kimsenin kalbini kırmak için yapmadım. ‘IBAN atalım da yardımlarını geri gönderelim’ demişler. Ne alakası var? Ben bu konuda hiçbir zaman espri yapmam, sizden daha hassasım. Sarsılmış, elinden geleni hala yapan bir vatandaşım. Bu devlete destek olmak işte…

Öz eleştiri yaptı

Tek öz eleştiri yapacağım konu; kimsenin hür iradesine karışamam. Sonunda ‘herkesin kendi tercihi’ deseymişim keşke. Konuşmamı tekrar dinledim, yanlış bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Biz kenetlenerek bu travmaları atlatıyoruz. Bende milliyetçi bir taraf vardır. Çok Atatürkçüyümdür. Onun ilke ve inkılaplarına bağlıyımdır. İstiklal Marşı’nı duyunca bile fenalaşırım.

"Bir şeyleri eleştirebilirim"

Benim vatanseverliğim tartışmaya kapalı. Ben sadece bir şeyleri eleştirebilirim. Bu da benim özgür iradem. Ben gayet iyi yetişmiş, okulunu okumuş, Atatürk’ü ve bu ülkeyi çok seven, bu ülkenin vatandaşının yanında olan, herkese saygı duyan bir insanım. Farklı görüşlerde bir sürü arkadaşım var. Ben Galatasaraylıyım, biri Fenerbahçeli…

"Deprem bölgesini gördüm, kahroldum"

Ben deprem bölgesinde mahvoldum, kahroldum. O yüzden de tepki gösterdim. Niye geç kalındı, niye binalar çürüktü, niye bu bina kaçak? Ben dert sahibi oldum. Bu içtenlikle, bu empatiyle bir şeyleri eleştiriyorum. Çünkü sizin hakkınızı savunmak için yaptım.

"Ben niye 'oy' için yapayım, delirdiniz mi?"

Kimsenin acısıyla dalga geçtiğim yok, tam tersine vatandaşlık görevimi yaptım. Ben niye oy için yardım yapayım? Delirdiniz mi? Beni olmadığım biri gibi gösterip, linç ettirmeye çalışanlar devam edebilir. Ben buradayım, gayet normal bir şekilde yaşamaya devam ediyorum.