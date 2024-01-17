Depremde kızını kaybeden tiyatrocu Orhan Aydın CHP'nin adayı Lütfü Savaş'a ateş püskürdü Tiyatrocu Orhan Aydın’ın Hatay’da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın, günlerce enkaz altında kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Aydın, katıldığı programda Lütfü Savaş'ın yeniden başkan adayı gösterilmesine sert tepki gösterdi.

ensonhaber.com

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü 7.7 büyüklüğündeki deprem, onlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın ve eski eşi de depremin etkilediği illerden olan Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

CHP yönetimi, 31 Mart yerel seçimleri için adaylarını açıkladı. Parti, mevcut çok sayıda başkanla devam kararı aldı.

Bu isimler arasında bulunan en dikkat çekici isimse Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş oldu. Savaş'ın adaylığını duyanlar tepki gösterdi.

Aydın, Lütfü Savaş'ın yeniden Hatay'da başkan adayı gösterilmesine tepki gösterdi.

Ünlü sanatçı, Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesiyle ilgili şunları ifade etti:

"Belediye nerede, yok"

"CHP belediyesi ve il yönetimi depremde ayağa kalkmayı becerebilmeliydi. Ben belediye başkanı olsaydım dünyayı ayağa kaldırırdım. Ama belediye nerede, yok. Niye koordinasyonun içinde yoksunuz? Niye, çünkü sizden olmayanları düşman görmek gibi bir geleneğin içinden geliyorsunuz.

"Beni bağışlasınlar CHP'li dostlar"

11 ay sonra belediye tarafından evlerine su faturaları gönderilen Hatay halkı mı yeniden oy verecek? Beni bağışlasınlar CHP'li dostlar, seçim tamamıyla yanlıştır. Geleceğimizi karartır.

"Kabul edemiyor, kabullenemiyorum"

Bu ülkenin kurucu partisi olduğunu söyleyen orada belediye başkanlığı yapan beyefendi neredesin? CHP'nin tekrar bu zatı belediye başkan adayı olarak göstermesini kabul edemiyor, kabullenemiyorum."