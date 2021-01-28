Deren Talu, aşkı anlattı

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Deren Talu, bir dergiye röportaj verdi.

Genç oyuncu Deren Talu, Alem Dergisi’ne kapak oldu. Samimi açıklamlarda bulunan Talu, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Annesi Defne Samyeli ile ilişkilerinden bahseden genç yıldız, “Çok iyi bir dert ortağı ve seyahat arkadaşıdır. Onun kızı olmak, bana çalışkan, adil ve iyi bir insan olmayı öğretti” dedi.

Yaklaşık 8 aydır iş insanı Baran Tınaz ile aşk yaşayan Deren Talu, sosyal medya hesabından zaman zaman sevgilisiyle verdiği mutluluk pozlarını paylaşıyor. Talu, Tına ile olan ilişkisiyle ilgili de konuştu.

Baran Tinaz ile güzel bir beraberliği olan oyuncu, "Aşk benim için sabah uyandığında o kişi hayatında diye nedensiz yere gülümsemek demek. Benim için ilişkiyi değerli kılan; güven, beraber eğlenebilmek, gülebilmek, birbirimizin hem sevgilisi hem en iyi arkadaşı olabilmek" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Yurt dışında eğitim alan ve bir sürü orada yaşayan Deren Talu’ya Amerika’yı özleyip özlemediği sorulduğunda; “Dürüst olmak gerekirse Amerika’da yaşadığım günleri pek özlemiyorum. Türkiye’yi çok seviyorum ve amacım yurt dışındaki eğitimlerimden öğrenebildiğim kadarını öğrenip sonunda İstanbul’a dönmekti” dedi.