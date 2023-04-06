Deren Talu: Darbedilmedim

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarından Deren Talu, 3 yıldır iş insanı Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu.
Ancak çift, geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini sonlandırdı.
Şiddet iddiası
Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çiftin şiddet yüzünden ayrılık yaşadığı öne sürüldü.
Talu, söz konusu iddia hakkında bir açıklama yaptı.
"Beraberliğimizi arkadaşlık boyutuna taşıdık"
Deren Talu, “Baran Tınaz tarafından darbedildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Beraberliğimizi artık arkadaşlık boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde beraberce aldığımız ortak bir karardır.” dedi.
“Darp iddiaları kesinlikle yalandır” diyen Deren Talu, şöyle devam etti:
"Üzüntüyle karşılıyorum"
Bir kadın olarak bırakın şahsıma, hiçbir kadına fiziksel, sözel, duygusal şiddeti tolere etmem söz konusu bile değilken; üç yılımı saygı ve sevgiyle geçirdiğim bir kişinin adının şiddet iddialarına karışmasını üzüntüyle karşılıyorum. Yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla, bu gerçek dışı iddiaları ekrana taşıyanların programcıların sahip olduklarını bildiğim sorumluluk ve görev bilinciyle bir an önce gerekli düzeltmeyi yapmalarını bekliyorum.