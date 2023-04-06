Deren Talu: Darbedilmedim Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, üç yıldır aşk yaşadığı Baran Tınaz ile birlikteliğini geçtiğimiz haftalarda sonlandırdı. Tınaz'dan şiddet gördüğü ileri sürülen Talu, söz konusu iddiaları yalanladı.

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Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarından Deren Talu, 3 yıldır iş insanı Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu.

Ancak çift, geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini sonlandırdı.

Şiddet iddiası

Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çiftin şiddet yüzünden ayrılık yaşadığı öne sürüldü.

Talu, söz konusu iddia hakkında bir açıklama yaptı.

"Beraberliğimizi arkadaşlık boyutuna taşıdık"

Deren Talu, “Baran Tınaz tarafından darbedildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Beraberliğimizi artık arkadaşlık boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde beraberce aldığımız ortak bir karardır.” dedi.

“Darp iddiaları kesinlikle yalandır” diyen Deren Talu, şöyle devam etti:

"Üzüntüyle karşılıyorum"