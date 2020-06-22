Deren Talu, sevgilisiyle görüntülendi

Yeni aşkı Baran Tınaz ile yakalanan Deren Talu, sevgilisinin yanından gitmesini istemedi.

Şarkıcı Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ile 1.5 aydır aşk yaşadığı Baran Tınaz önceki gün Emirgan’daki bir kafede objektiflere yansıdı.

BARAN KAÇTI

Baran Tınaz, fotoğraflarının çekildiğini fark edince hızla masadan kalkmak istedi.

Ancak sevgilisi “Gitme lütfen sevgilim, otur” diyerek kendisini engelledi, yanında kalmasını istedi. Objektiflere alışık olmadığı için sıkıntı yaşayan Baran Tınaz da, Deren Talu’nun ricasını kırmadı.,