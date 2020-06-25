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    Deren Talu, sevgilisiyle tatilde

    Deren Talu ve sevgilisi Baran Tınaz, Alaçatı'da görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 08:26
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    Deren Talu, sevgilisiyle tatilde #1

    Eski spiker yeni şarkıcı Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, işletmeci sevgilisi Baran Tınaz ile tatile çıktı. Aşıklar tatil için Alaçatı'yı tercih etti.

    2 aydır beraber olan sevgililer önceki akşam Alaçatı sokaklarında görüntüledi. İkili, fotoğraflarının çekildiğini fark edince panik yaptılar.

    AŞIKLAR EL ELE

    Sevgililer daha sonra meraklı bakışlara aldırış etmeden el ele tutuşarak tatil beldesinin sokaklarında yürümeye devam etti.

    Deren Talu, sevgilisiyle tatilde #2

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