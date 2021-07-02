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    Deren Talu süper mini elbisesiyle dikkat çekti

    Yeni yaşını kızlarıyla kutlayan Defne Samyeli'nin doğum gününe, büyük kızı Deren Talu damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 11:25
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 11:31
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    Deren Talu süper mini elbisesiyle dikkat çekti

    Eski spiker Defne Samyeli ve kızlarının pozları sık sık sosyal medyada gündeme geliyor. Derin Talu'nun derin yırtmacı tüm hafta konuşulurken bir poz da Deren Talu'dan geldi.

    SİYAH MİNİ ELBİSE TERCİH ETTİ

    Eski spiker şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli'nin kızı kızı Deren Talu, annesinin doğum günü için süper mini siyah bir elbise tercih etti.

    Süper minisiyle poz vermeyi de ihmal etmeyen Deren Talu'ya çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

    Deren Talu süper mini elbisesiyle dikkat çekti #1

    Deren Talu süper mini elbisesiyle dikkat çekti #2

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