Deren Talu’dan ‘kara melek’ pozları Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabına eklediği son pozlarıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Şimdilerde şarkıcılık kariyeriyle ön planda olan eski haber spikeri Defne Samyeli, eski eşi Eren Talu ile olan evliliğinden Deren ve Derin adında iki kızı bulunuyor.

Çinli araştırmacıların dikkatini çekti

20'li yaşlarda gibi görünen ve Çinli araştırmacıların ilgisini çeken Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu, verdiği pozlarla magazin gündeminde bugün yer aldı.

Kara melek

Deren Talu, sosyal medyada bugün yayınladığı pozlarla ilgi topladı.

Siyah mini bir elbise giyen Deren Talu, sırtına da siyah iki kanat taktı. Güzel oyuncunun pozlarına beğeni yağdı.