Deren Talu'nun aşk tatili devam ediyor

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sevgilisi Baran Tınaz ile birlikte kamera karşısına geçti

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sevgilisi Baran Tınaz ile Çeşme tatiline çıktı.

Denizin ve sıcak havanın tadını çıkaran çift, tatilden kesitleri Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmiyor.

"AŞK DOLU BİR YIL GEÇTİ"

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Talu, önceki gün sevgilisiyle objektif karşısına geçti. Beyazlar içinde poz veren ikili, birlikteliklerinin birinci yılını da sosyal medyadan kutladı. 24 yaşındaki Deren Talu, yayınladığı gönderiye, "Seninle aşk dolu bir yıl..." notunu düştü.

Tınaz ise sevgilisi ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafı, "Yıl dönümü..." ifadeleriyle paylaştı. Çiftin gönderileri takipçilerinden ilgi gördü.