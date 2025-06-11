Deren Talu'nun ev hali! Yeleğiyle verdiği poza yorum yağdı

Haber Merkezi

Magazin dünyasının dikkat çeken güzellerinden Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun son paylaştığı fotoğraflar, sosyal medyada büyük tepki topladı.

YELEKLİ DEREN

Paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Deren Talu, bir dergiye evde poz verdi.

Bordo bir yelekle kamera karşısına geçen Talu, iç çamaşırı giymeden verdiği cesur pozlarla olay yarattı.

Talu, sosyal medya hesabında ev hallerini takipçileriyle paylaştı. Bu iddialı paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

