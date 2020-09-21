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Deren Talu'nun fotoğraflarına photoshop yaptığı ortaya çıktı

Deren Talu'nun fotoğraflarına photoshop yaptığı ortaya çıktı

Deren Talu'nun, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarda photoshop ile kendini daha zayıf gösterdiği anlaşıldı.