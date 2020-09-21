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    Deren Talu'nun fotoğraflarına photoshop yaptığı ortaya çıktı

    Deren Talu'nun, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarda photoshop ile kendini daha zayıf gösterdiği anlaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 06:15
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    Deren Talu'nun fotoğraflarına photoshop yaptığı ortaya çıktı

    Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu, sevgilisi Baran Tınaz ile birlikte bir arkadaşlarının düğününe katıldı.

    Düğünden paylaşımlar yapan Talu'nun, arkasındaki kapının ve oturduğu bankın tahtalarının yamukluğu ile fotoğraflarına photoshop yaptığı ortaya çıktı.

    KIRMIZI ELBİSESİYLE GÜNDEM OLDU

    Deren Talu kırmızı elbisesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu Instagram hesabını aktif kullanan isimlerden biri.

    Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Deren Talu bu kez derin yırtmaçlı elbisesiyle Instagram'da yer aldı.

    Erkek arkadaşı Baran Tınaz ile fotoğrafını hikayesinde paylaşan Deren Talu binlerce beğeni aldı.

    Deren Talu nun fotoğraflarına photoshop yaptığı ortaya çıktı #1

    Deren Talu nun fotoğraflarına photoshop yaptığı ortaya çıktı #2

    Deren Talu nun fotoğraflarına photoshop yaptığı ortaya çıktı #3

    Deren Talu nun fotoğraflarına photoshop yaptığı ortaya çıktı #4

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