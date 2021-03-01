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    Deren Talu'nun tarzı beğenilmedi

    Güzel yıldız Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu son paylaşımı ile gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 13:56
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    Deren Talu'nun tarzı beğenilmedi

    sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan  oyuncu Deren Talu, son paylaşımındaki kıyafet tercihi ile sosyal medyayı ikiye böldü.

    KAHVERENGİ DERİ PANTALONU BEĞENİLMEDİ

    Kahve rengi deri pantolon, siyah ayakkabı, siyah deri ceket ve karışık renkli bir bluz giyen Deren Talu herkesi şaşırttı.

    Talu'ya bir takipçisi 'Bu ne hal Deren' yorumunda bulundu.

    Deren Talu nun tarzı beğenilmedi #1

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